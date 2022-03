PROVINCIA DI SALERNO. DELEGATI UPI, CORSA A TRE GUZZO, STANZIOLA E CERRETANI

Chi sarà, tra i consiglieri provinciali di maggioranza, uno dei due delegati che il Presidente della Provincia Michele Strianese indicherà per entrare a fare parte del Consiglio Regionale dell’UPI, l’Unione delle Province? In attesa della decisione, che arriverà nei prossimi giorni con i due nomi indicati dal Presidente (uno di maggioranza, l’altro di opposizione), all’interno del Pd sono in tre che sgomitano per il ruolo, di sicuro molto prestigioso. Il Vice Presidente della Provincia Guzzo, mister preferenze alle ultime Provinciali dello scorso dicembre, rivendica la partecipazione all’Unione delle Province ma anche Luca Cerretani, Capogruppo del Partito Democratico, forte della carica politica che riveste, chiede che gli venga dato spazio. E, come spesso accade, tra i due litiganti si inserisce il terzo gaudente: si tratta del Consigliere Provinciale (già Vice Presidente) Carmelo Stanziola che, seppure in maniera garbata, ha alzato la mano per una possibile nomina.e

Share on: WhatsApp