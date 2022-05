PROVINCIA DI SALERNO. IL PRESIDENTE STRIANESE OSPITE DEL LICEO SCIENTIFICO DI NOCERA INFERIORE

“Questa mattina abbiamo premiato poesie e monologhi sul tema della pace, scritti dagli studenti del Liceo Nicola Sensale di Nocera Inferiore, nell’ ambito della iniziativa internazionale “Maggio dei Libri”. Sono stato invitato come ospite d’ onore e sono stato orgoglioso di partecipare a questa iniziativa dove i giovani studenti mi hanno anche interrogato sulla mia attivita’ amministrativa, sul tema della pace, sulla mia ideologia politica, su quanto si sta facendo in Provincia per la pubblica istruzione e l’ edilizia scolastica provinciale.”

Lo scrive Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno.

In giuria ho avuto il pregio di affiancarmi alla giornalista/scrittrice Fiorella Cappelli, responsabile della rivista nazionale “Leggere tutti” ed anche alla professoressa Pina Esposito, poetessa e scrittrice.

Un ringraziamento caloroso agli alunni della “Biblioteca Sensale”, alla prof.ssa che li coordina Assunta Tortora ed alla Dirigente Scolastica.

E’ stata l’ occasione per ribadire il mio impegno per le scuole superiori, visto che sono in corso di progettazione interventi per circa 60 milioni di euro per messa in sicurezza, ampliamenti e nuovi edifici scolastici.

Il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese