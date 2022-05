VERSO LE POLITICHE 2023. NEL M5S TUTTI IN ATTESA DELLE PROSSIME MOSSE DI GIUSEPPE CONTE

Candidature potenziali, leadership territoriali, posizionamenti all’interno di questo o di quel collegio: nel Movimento 5 Stelle tutti i parlamentari in carica sono in attesa di conoscere le prossime mosse del capo politico del partito Giuseppe Conte. Secondo molte voci che giungono da Roma, la prossima dovrebbe essere una settimana cruciale per le decisioni di Conte nei confronti del Governo Draghi: c’è aria di maretta tra il leader del M5S e chi ha preso il suo posto a Palazzo Chigi e non è escluso che si possa assistere ad una crisi di governo, con il Movimento pronto a riprendere posto all’interno dell’area di opposizione. In attesa, ovviamente, di conoscere le decisioni finali sul terzo mandato che, almeno per quanto riguarda la Provincia di Salerno, non riguarda i senatori Gaudiano, Castiello e Villani ed i deputati Bilotti, Provenza ed Adelizzi. Ci sarà spazio per la candidatura di tutti gli uscenti ? Con il taglio al numero dei parlamentari ci potrebbe essere qualche difficoltà, sempre che non si debbano condividere i collegi maggioritari con gli alleati del Partito Democratico e degli altri partiti di centro sinistra.

Share on: WhatsApp