PROVINCIA DI SALERNO. OK AL BILANCIO 2023, APPROVATA MOZIONE CONTRO AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Si è tenuta oggi la seduta del Consiglio provinciale che ha approvato fra le altre cose il DUP 2023-2025 e il Piano di Previsione 2023-2025, in particolare lo schema e gli allegati da sottoporre al parere dell’Assemblea dei Sindaci. Inoltre è stata approvata la proposta, di cui il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri si è fatto portavoce, di contrasto al disegno di legge avente per oggetto “Disposizioni per l’attuazione della autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario”.

“Io innanzitutto parto da una feroce autocritica nei confronti di tutti noi – ha dichiarato Franco Alfieri – in quanto classe dirigente con responsabilità precise. Proprio per questo abbiamo il dovere di intervenire per combattere le diseguaglianze e il divario fra Nord e Sud. Penso alla migrazione della gente del Sud, ai giovani laureati che lasciano i nostri territori, è urgente contrastare lo spopolamento, non solo delle aree interne, ma anche delle città.

Il federalismo fiscale scardina il principio di solidarietà. È necessario quindi esprimere la propria contrarietà alla proposta di Calderoli sull’Autonomia Differenziata, perché presto il nostro Stato, per legge, sancirà la slealtà di una parte verso un’altra parte di questo Paese. Non è questa la strada giusta da percorrere perché non aiuta il mezzogiorno.

Come classe dirigente dobbiamo parlare e agire ora, questa Provincia non sia un Ente che ha taciuto di fronte a una proposta che distruggerà il mezzogiorno.”