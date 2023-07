IL MINISTRO TAJANI A PRANZO A PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA: “UN VERO ONORE”

“E’ stato per me un onore ricevere, in qualità di Sindaco del Comune di Pellezzano, l’On. Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, ospite all’interno di una delle più belle strutture ricettive del territorio Villapiana Resort.”

Lo scrive il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra.

Al Ministro Tajani ho rivolto il saluto della amministrazione comunale di Pellezzano, ringraziandolo per il grande lavoro svolto nella delicata vicenda della grazia ottenuta dal Governo Egiziano per Patrick Zaky, il giovane studente dell’Università di Bologna, divenuto il simbolo della libertà di opinione. Al Ministro Tajani ho anche ricordato quanto sia importante il sostegno del Governo e del Ministero degli Esteri per promuovere l’immagine del nostro territorio in tutto il mondo.