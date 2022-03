PROVINCIA DI SALERNO. ROSARIO DANISI ELETTO NEL DIRETTIVO REGIONALE DELL’UPI

Rosario Danisi, Consigliere Provinciale di Campania Libera, insieme a Luca Maranca, Consigliere Provinciale di Fdi, è stato eletto, questa mattina, all’interno del Direttivo Regionale dell’Upi, l’Unione delle Province.

“Grazie alla fiducia che il Presidente Michele Strianese e dei Colleghi Consiglieri Provinciali di Maggioranza mi hanno accordato, con voto unanime, da questa mattina, sono stato eletto all’interno del Direttivo Regionale dell’Unione delle Province, in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale di Salerno.”

Lo dichiara Rosario Danisi.

“Si tratta di un importante impegno politico all’interno di un Ente che, da sempre, cerca di dare sostegno alle Province per il delicato lavoro che portano avanti sui territorio. Un ruolo ancora piu’ importante in una fase di transizione per le Province di tutta Italia, alle prese con le difficoltà economiche per una riforma avviata e mai completata”.