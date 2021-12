PROVINCIA DI SALERNO. SONIA ALFANO E’ IL CAPO GRUPPO DI FRATELLI D’ITALIA

Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino, consigliere provinciale confermata nel corso delle ultime elezioni dello scorso 18 Dicembre, sarà il Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Sant’Agostino.

“Oggi insediato il Nuovo consiglio provinciale di Salerno: sarà per me un grande onore rappresentare come Capogruppo Fratelli d’Italia e sono pronta a dare voce alle istanze del territorio.