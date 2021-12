AGROPOLI, COMUNALI 2022. SPINELLI ROMPE GLI INDUGI E LANCIA LA GRAFICA ELETTORALE

Una foto con il nome, un tricolore ed una base azzurra: ecco pronta la grafica elettorale per Costabile Spinelli, già sindaco di Castellabate, pronto ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Comunali 2022 nel Comune di Agropoli. Spinelli, nelle scorse settimane, era stato già indicato come possibile candidato sindaco del centro destra dai vertici regionali di Forza Italia, partito con il quale, nel 2020, Spinelli ha affrontato la campagna elettorale per le Comunali dopo essere stato candidato, nel 2018, alle Politiche nel Collegio Senatoriale maggioritario di Salerno Sud.

