PROVINCIA DI SALERNO. STRIANESE CONVOCA I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

L’appuntamento è alle 13:00 a Palazzo Sant’Agostino per un primo incontro con tutti i consiglieri provinciali, eletti nelle liste di maggioranza: la tanto annunciata riunione si terrà proprio lunedi’ 27 Dicembre, alla ripresa delle attività dopo lo stop per la pausa natalizia. I tempi sono stretti, perchè il 30 dicembre si terrà la prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale e poi le questioni aperte sono tante, anche perchè adesso la Vice Presidenza pare che la voglia rivendicare anche il Partito Socialista Italiano che sente nell’aria profumo di beffa. Insomma, la riunione di maggioranza potrebbe lasciare ancora irrisolti alcuni dubbi che riguardano proprio i ruoli da assegnare a Palazzo Sant’Agostino: il Partito Democratico, difficilmente, cederà qualcosa agli altri ma il clima tra i due partiti, per una serie di ragioni, è tutt’altro che cordiale. Anzi.

