I PICENTINI INVADONO IL CONSIGLIO PROVINCIALE. E GIULIANO (GIFFONI V.PIANA) ORA STUDIA DA PRESIDENTE

I Sindaci dei Comuni dei Picentini hanno invaso il Consiglio Provinciale, ottenendo ben tre dei 16 seggi a disposizione: Sonia Alfano (Sindaco di San Cipriano Picentino), Martino D’Onofrio (Montecorvino Rovella), Alessandro Chiola (Montecorvino Pugliano), tutti eletti nel corso dell’ultima tornata elettorale, puntano a dare una rappresentanza importante ad un territorio, spesso dimenticato.

E mentre i sindaci neo eletti si preparano ad affrontare l’esordio in Consiglio Provinciale, un altro sindaco, Antonio Giuliano, primo cittadino di Giffoni Valle Piana, si prepara a studiare da Presidente della Provincia di Salerno: non a caso, da uscente, alle ultime provinciali, Giuliano ha fatto un passo indietro sulla candidatura, certo, o quasi, che il Partito Democratico punti su di lui, nel prossimo autunno, per la sostituzione dell’attuale Presidente Michele Strianese.

agendapolitica@libero.it