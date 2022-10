PROVINCIA DI SALERNO. STRIANESE CONVOCA I CONSIGLIERI PER STRAPPARE DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO

La riunione è stata convocata per domani mattina, ufficialmente dedicata alla celebrazione del prossimo consiglio provinciale ma il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese proverà a strappare le dichiarazioni pubbliche dei consiglieri di maggioranza, per sostenere la sua ricandidatura alle Provinciali del prossimo 20 Novembre, al posto di Franco Alfieri. Pur essendo stata una decisione del Partito Democratico, Strianese cercherà di far cambiare idea al suo partito, quello stesso Pd che, fino a qualche giorno fa, ha sostenuto in tutto e per tutto. Pare, in ogni caso, difficile che qualcuno dei consiglieri di maggioranza – per lo piu’ ad appartenenza Pd – possa rilasciare dichiarazioni che sostengono Strianese e che bocciano le scelte effettuate dalla Segreteria Provinciale del Partito Democratico.

