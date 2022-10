VIRGINIA VILLANI (M5S): “NON SONO STATA RIELETTA MA MIA BATTAGLIA CONTINUA”

“Quattro anni intensi. Quattro anni di battaglie, di passione, di entusiasmo, purtroppo, a causa di questa terribile e assurda legge elettorale, nonostante i vostri 37.382 voti, non sono riuscita ad essere rieletta alla Camera Dei Deputati. Così la deputata uscente Virginia Villani del Movimento 5 Stelle. Il mio impegno al fianco del Movimento 5 Stelle non finisce qui. Sarò sempre presente sul territorio, pronta a dar voce ai bisogni di tutti voi, soprattutto a quelli dei meno tutelati. Sono serena perchè so di aver contribuito, in questi anni, a realizzare un Paese migliore e so per certo che il Movimento continuerà su questa strada, opponendosi a qualsiasi scellerato tentativo di smantellare le nostre riforme sociali”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnata in questo viaggio straordinario, tutti coloro che mi hanno votata e sostenuta, i miei amici, i miei familiari che non mi hanno mai fatto mancare il loro apporto, il loro incoraggiamento. Non abbandono l’attività politica, resterò radicata sul territorio e andrò avanti nelle mie battaglie. Il risultato raggiunto sarà il punto di partenza per nuove e più grandi cose. Spiace che il mio territorio resterà senza riferimenti in Parlamento ma segnalerò le criticità esistenti e proporrò soluzioni. L’amore per il mio territorio è la spinta per andare avanti. Lo devo a chi mi sostiene e a quei tantissimi cittadini che sia prima che dopo il voto mi hanno incoraggiato con i loro messaggi. Io continuo. Colgo l’occasione per augurare un buon lavoro al nostro Presidente Giuseppe Conte e a tutti i miei colleghi del Movimento 5 Stelle, nonché per ringraziare, dal profondo del mio cuore, tutti voi per il sostegno, la vicinanza e l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Io vado avanti”, conclude.