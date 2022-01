PROVINCIA DI SALERNO. STRIANESE: PRIMA LE DELEGHE, POI LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE PROVINCIALI

Michele Strianese è il candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno anche per le elezioni che si terranno a settembre di quest’anno: conclusa la fase piu’ squisitamente politica, con l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali di maggioranza, l’attuale Presidente della Provincia, insieme ai vertici provinciali del Partito Democratico, inizierà anche la sua campagna elettorale per la riconferma a Palazzo Sant’Agostino.

Una notizia che già, da qualche tempo, filtrava negli ambienti politici ma che, adesso, trova conferma anche nelle parole che il segretario Provinciale del Pd ed il parlamentare Piero De Luca hanno pronunciato nel corso degli incontri con alcuni esponenti del Partito Democratico. Almeno per il momento, dunque, le ambizioni di altri sindaci importanti del territorio devono rimanere tali: per la carica di Presidente della Provincia di Salerno l’unico nome in corsa è quello dell’attuale sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

