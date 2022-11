PROVINCIA DI SALERNO. STRIANESE, SEDOTTO ED ABBANDONATO: NESSUN RUOLO DOPO LA PRESIDENZA

Non ci sarà nessun ruolo, anche di carattere amministrativo all’interno di una delle società di proprietà della Provincia di Salerno, per l’ex Presidente Michele Strianese che, dopo 4 anni di mandato a Palazzo Sant’Agostino, è stato messo in naftalina per lasciare spazio a Franco Alfieri. I vertici del Partito Democratico della Provincia di Salerno, dopo aver prospettato la possibilità di un reimpiego per Strianese, anche alla luce dell’esperienza maturata, lo hanno messo in disparte ed ora, a quanto si apprende, lo stesso Sindaco del Comune di San Valentino Torio potrebbe avere grossi problemi di tenuta anche nel suo stesso Comune. Insomma, è il caso di dire, davvero: sedotto ed abbandonato.

