PROVINCIA DI SALERNO. ALFIERI CONVOCA I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA PER VENERDI’ 25 NOVEMBRE

Il primo faccia a faccia tra il neo Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri ed i consiglieri provinciali di maggioranza è in programma per venerdi’ 25 Novembre a Palazzo Sant’Agostino: cosa accadrà nel corso della riunioni ? Alfieri lascerà intatti gli attuali equilibri politici interni o, come alcuni sostengono, vorrà dare un segnale forte della sua vittoria anche nella gestione politica del Consiglio Provinciale ? Probabile che, nel corso del confronto, Franco Alfieri presenterà ai consiglieri provinciali di maggioranza la sua squadra, un vero e proprio staff di esperti – tra cui anche Nicola Landolfi – che lo accompagneranno nella sua avventura da Presidente della Provincia: in arrivo una rivoluzione nella gestione della segreteria particolare del Presidente ma anche nella gestione della comunicazione esterna per Palazzo Sant’Agostino. Alfieri, insomma, vuole mettere la sua firma chiara sul futuro della Provincia di Salerno.

