PROVINCIALI 2021. FDI PUNTA SUL TRIS. QUELLA VOLTA CHE FABBRICATORE POTEVA DIVENTARE VICE PRESIDENTE

Fratelli d’Italia, conti alla mano e non solo, per le prossime elezioni Provinciali del 18 Dicembre punta al tris: l’obiettivo massimo del partito, guidato in Provincia di Salerno da Giuseppe Fabbricatore, è quello di portare in Consiglio Provinciale tre candidati, superando il traguardo raggiunto nel 2019 e puntando allo storico risultato del 2014, prima elezione provinciale con il voto ponderato, quando l’allora Consigliere Provinciale Giuseppe Fabbricatore supero’ i 5.000 voti.

E fu proprio nel 2014 che Fabbricatore, con la vittoria di Giuseppe Canfora per la Presidenza della Provincia, sfioro’ il ruolo di Vice Presidente a Palazzo Sant’Agostino che doveva essere assegnato al consigliere provinciale piu’ votato, a prescindere dall’appartenenza politica.

Dal 2014, in poi, come precedente fu scartato, invece, come criterio quello dei voti ottenuti ma venne usato quello dell’appartenenza politica alle liste.