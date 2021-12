IL 20 DICEMBRE IN CONSIGLIO REGIONALE ARRIVA IL BILANCIO. COSA FARA’ IL M5S?

E’ stata già fissata la data per la seduta del Consiglio Regionale della Campania che dovrà discutere ed approvare il bilancio di previsione 2022: non è ancora chiaro se il provvedimento, come avvenuto negli ultimi anni, arriverà in aula con la fiducia ma, sotto il profilo politico, la grande attenzione è tutta rivolta sui consiglieri del Movimento 5 Stelle e sul voto che gli stessi esprimeranno in Consiglio Regionale.

Prima il Governo giallorosso, poi quello Draghi, infine le alleanze alle ultime elezioni comunali, a cominciare dalle Comunali di Napoli: saranno serviti a smussare gli angoli, a cambiare l’opinione degli esponenti del M5S in Consiglio Regionale nei confronti della Giunta del Presidente De Luca ?

Il banco di prova, l’ultimo in ordine di tempo, è quello del voto sul bilancio di previsione 2022 della Regione Campania.