PROVINCIALI 2021. SPUNTA IL NOME DI GIORGIO MARCHESE, IL DERBY CON ANTONIO RESCIGNO

Un pezzo della Valle dell’Irno ed anche del centro sinistra della zona punta su Giorgio Marchese, Sindaco di Siano, per le prossime elezioni provinciali. Marchese, che già nel corso di alcune interviste aveva escluso un suo coinvolgimento per le prossime provinciali del 18 Dicembre, adesso viene tirato per la giacchetta, in modo particolare dalle amministrazioni comunali di Roccapiemonte e di Castel San Giorgio, centri confinanti con il Comune di Siano. Per Giorgio Marchese, adesso, è il momento di scegliere e di discutere con tutti gli altri comuni della vasta area della Valle dell’Irno dove il Comune di Siano non ha alcuna rappresentanza significativa all’interno degli altri enti sovracomunali: è il caso della Comunità Montana, da anni guidata dal Sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno, consigliere provinciale uscente, pronto a candidarsi per il quarto mandato consecutivo, che il prossimo anno dovrà affrontare un delicato turno elettorale comunale nel quale sarà fermato dal vincolo del terzo mandato.

