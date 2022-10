PROVINCIALI 2022. ATTESA PER IL DECRETO DI STRIANESE: SARA’ LUI IL CANDIDATO DEL PD?

E’ atteso, per questa settimana, il Decreto con il quale Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno, proclamerà le elezioni di secondo livello – riservate solo a Sindaci e Consiglieri Comunali – per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia. La data, con ogni probabilità, sarà quella del 27 Novembre ma alla certezza per lo svolgimento delle elezioni non corrisponde, in casa Pd, una sicurezza sul nome del candidato alla Presidenza. Tante le ambizioni, anche post elettorali, che sono emerse nelle ultime giornate e negli uffici di Via Manzo la esigenza dei vertici provinciali del Partito Democratico, anche alla vigilia della celebrazione del Congresso Nazionale, è quella di evitare altre spaccature e di fermare anche qualche sindaco, intenzionato a rivolgere altrove il proprio sguardo politico. La situazione per Strianese, che vuole ad ogni costo rimanere a Palazzo Sant’Agostino, è molto complessa e non ci sono garanzie assolute per la sua ricandidatura.

