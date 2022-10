PROVINCIALI 2022. RUBERTO (FI): “CENTRO DESTRA UNITO DIA UN SEGNALE FORTE”

“In occasione delle prossime elezioni Provinciali di metà Novembre, convocate per l’elezione del Presidente, credo sia opportuno, come capogruppo di Forza Italia, già nelle prossime ore avviare un colloquio con gli alleati di Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati per stabilire una linea comune; anche se tutto il Centro Destra è favorevole ad un ritorno all’elezione diretta del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali.”

Lo scrive il consigliere provinciale di Forza Italia Giuseppe Ruberto.

Il Centro Destra unito, soprattutto in questa fase, non puo’ non affrontare con determinazione un appuntamento significativo come l’elezione del Presidente della Provincia.

E’ il momento di dare un segnale forte a quanti hanno intenzione di sposare il progetto politico del Centro Destra, non solo in vista delle Provinciali ma anche per le Regionali della Campania che saranno le elezioni per le quali lavorare sin da oggi.