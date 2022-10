REGIONE CAMPANIA. CHE FINE FARA’ IL GRUPPO IMPEGNO CIVICO ? LO STAFF DI DI MAIO SMENTISCE NOMINA IN GIUNTA

Lo staff dell’attuale Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, forza che alle ultime elezioni politiche del 25 Settembre, non ha ottenuto alcun rappresentante in Parlamento, non avendo superato la fatidica soglia del 3%, ha smentito la notizia di una possibile nomina dello stesso Di Maio all’interno della Giunta Regionale della Campania. Intanto, resta da comprendere che fine farà il Gruppo Consigliare di Impegno Civico, guidato dalla consigliera regionale Valeria Ciarambino, candidata del Movimento 5 Stelle alle Regionali del 2020 come Presidente della Regione Campania. Al momento il gruppo è composto da tre consiglieri: la Ciarambino, appunto, Salvatore Aversano e Luigi Cirillo ma nelle prossime ore ci potrebbero essere nuovi cambiamenti e nuovi ritorni al passato.

