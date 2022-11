PROVINCIALI 2022. SONIA ALFANO: “CONCRETEZZA A PALAZZO SANT’AGOSTINO, IO PRESIDENTE DI TUTTI”

Sindaco Alfano, manca una settimana al voto di domenica 20 Novembre, il cui esito, almeno sulla carta, pare scontato.

“Non credo che ci siano elezioni dall’esito scontato. Certo, alle Provinciali votano, per una stramba decisione dei governi di centro sinistra, solo gli amministratori comunali e non gli elettori. Ma sono fiduciosa: avverto intorno al centro destra una grande attenzione anche da parte di chi, fino a qualche mese fa, sosteneva, senza se e senza ma, il Pd di Vincenzo De Luca”.

La tua, sin dall’inizio, è stata una battaglia di libertà.

“E lo confermo. E la conferma mi è arrivata dalle centinaia di amministratori locali, che ho incontrato e contattato in queste settimane: tutti hanno il timore di vedere un finanziamento regionale rallentato o, peggio ancora, revocato; tanti non vogliono schierarsi apertamente. Insomma dall’altra parte c’è un disagio politico che domenica diventerà evidente. Statene certi”.

La tua è anche una candidatura con una forte connotazione politica: quella di Fratelli d’Italia.

“E ne sono orgogliosa perchè, finalmente, con il voto dello scorso 25 Settembre, gli italiani hanno dato fiducia al nostro partito ed alla nostra leader Giorgia Meloni. Il nuovo Governo, del quale fa parte anche il nostro Edmondo Cirielli, con i primi atti ha dimostrato serietà e concretezza: aumento delle pensioni del 7%, soldi veri per gli insegnanti, una revisione del bonus 110% spesso utilizzato in maniera non corretta. Mi piacerebbe, dal prossimo 20 Novembre, adottare la stessa strategia, quella di stare dalla parte del popolo, anche per la Provincia di Salerno, diventando il Presidente della Provincia di tutti, anche dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali del centro sinistra”.