PROVINCIALI 2022. LA PROVA DEL 9 PER LA TENUTA DEL PARTITO DEMOCRATICO TRA GLI AMMINISTRATORI

Le elezioni provinciali di domenica prossima, con l’elezione del solo Presidente della Provincia, saranno un importante banco di prova per la tenuta del Partito Democratico all’interno delle diverse amministrazioni comunali del Salernitano. Sulla carta non c’è partita con il candidato Franco Alfieri destinato a stracciare l’avversario ma sul voto di domenica 20 Novembre incombono diversi dubbi: innanzitutto per le modalità di voto (una semplice X sul nome del presidente) sarà complicato – per tutti – verificare la provenienza delle singole preferenze; c’è, poi, sul tavolo la questione delle modalità con le quali si è giunti alla scelta del nome di Alfieri; infine, questione ancora piu’ importante, l’effetto 25 Settembre sulle singole amministrazioni – anche quelle apertamente di centro sinistra -. che iniziano ad avvertire il fascino del centro destra, di Fratelli d’Italia in modo particolare. Ed ecco, allora, che una tornata elettorale dall’esito apparentemente scontato, assume i contorni di una verifica della tenuta del Partito Democratico di Vincenzo De Luca sul territorio della Provincia di Salerno.

