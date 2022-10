PROVINCIALI 2022. TUTTI IN ATTESA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE MICHELE STRIANESE

Tocca al Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese fissare, con un proprio decreto, la data per lo svolgimento delle elezioni per la elezione del solo Presidente della Provincia, mediante il voto di secondo livello, ossia la partecipazione alla tornata elettorale di sindaci e consiglieri comunali dei 158 comuni della Provincia. La data non è stata ancora fissata anche perchè Strianese sta attendendo l’ok per la sua ricandidatura che deve arrivare direttamente dalla segreteria provinciale del Partito Democratico che inizierà ad ascoltare sindaci ed amministratori a partire dalla prossima settimana. La partita, insomma, pare ancora aperta, soprattutto dopo l’esito delle elezioni politiche di domenica 25 Settembre che ha portato ad ridimensionamento di molti sindaci del Partito Democratico. E non solo.

