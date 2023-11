PROVINCIALI 2023. TUTTO IL PD DELLA COSTIERA AMALFITANA PUNTA SU DE SIMONE (VIETRI SUL MARE)

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno dei comuni della Costiera Amalfitana ha deciso di puntare, in blocco, per la prossima tornata elettorale delle Provinciali, su Giovanni De Simone, Sindaco di Vietri sul Mare, esponente del Pd, da sempre vicinissimo alle posizioni del Consigliere Regionale Franco Picarone. Il sostegno per De Simone – e di conseguenza anche la sua candidatura – sara’ ufficializzato nella mattinata di domani nel corso di una riunione del Piano di Zona che comprende buona parte dei centri della Costa d’Amalfi. Anche alcuni consiglieri comunali di Cava de’ Tirreni hanno preannunciato il sostegno per De Simone che, il prossimo 25 Novembre, proprio a Vietri sul Mare, terrà una cerimonia alla presenza del Ministro degli Esteri Antonio Tajani e del Vice Ministro Edmondo Cirielli.

