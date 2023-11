SALERNO. COSTABILE E TREZZA (FI GIOVANI): “RIAPERTURA CORSO IN CONDIZIONI INDECENTI”

Il vice coordinatore regionale vicario e coordinatore provinciale di Salerno di Forza Italia Giovani Pietro Costabile è granitico rispetto alla riapertura del Corso Vittorio Emanuele con interruzione momentanea dei lavori di restyling per favorire il periodo di maggiore affluenza dovuto all’evento natalizio “Luci d’Artista” :

“Se ovviamente le tempistiche e le modalità di progettazione ed esecuzione del tanto decantato restyling del Corso Vittorio Emanuele destavano già tanti dubbi, all’alba delle Luci d’Artista le più recenti (ed auspicate) decisioni a tutela degli esercenti hanno reso all’immagine cittadina un cattivissimo risultato: la colata di asfalto, necessaria ad interrompere sommariamente e di fretta il cantiere aperto, riconferma anche in questa occasione la generale grossolanità con cui l’amministrazione gestisce il nostro comune: saremo ovviamente costretti a spendere un po’ di più, poiché la riapertura e l’utilizzo dell’asfalto hanno un costo in più per il cantiere, e ovviamente saremo obbligati a godere un po’ di meno della bell’immagine che il nostro Corso, la storica passeggiata dei salernitani, rende a Natale con le sue luci ed i negozi affollati per i regali.

Magari però, di fronte ad una tale stortura, si potrebbe invece velocizzare la risoluzione del problema illuminazione che noi abbiamo più volte segnalato e che riguarda tra le varie vie cittadine anche lo stesso Corso, con un conseguente peggioramento del livello di sicurezza cittadino.”

Più veemente poi l’intervento di Antonio Trezza, Coordinatore Cittadino:

“questa è l’ennesima dimostrazione di totale

incompetenza e incapacità di progettazione da parte dell’amministrazione comunale!

Ecco come si presenta il

Corso Vittorio Emanuele a pochi giorni dall’inaugurazione delle luci d’artista, la rappresentazione di una città ormai distrutta e trascurata in ogni suo angolo!”

Share on: WhatsApp