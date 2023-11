ATTILIO PIERRO (LEGA): “GRAZIE A SALVINI RIATTIVATA LINEA BATTIPAGLIA-TORINO ALTA VELOCITA'”

“Bene la riattivazione della corsa Frecciarossa 9612 Battipaglia – Torino Porta Nuova. La fermata, inizialmente soppressa, verrà riattivata dal 10 dicembre prossimo con partenza alle 5,12 invece delle originarie 5,30. Si tratta di un treno fondamentale per il nostro territorio, un collegamento strategico verso il nord con orari di arrivo adatti alle attività della mattina”. Lo sostiene il deputato campano della Lega Attilio Pierro. “Voglio ringraziare per questa attenzione il Mit guidato da Matteo Salvini, che si è attivato prontamente recependo le istanze che vengono dai territori e in questo caso dell’utenza di tutto il territorio della piana del Sele, e di Trenitalia che si è speso per il ripristino di questo treno. Ancora una volta un chiaro segnale di attenzione da parte della Lega, sempre dalla parte dei cittadini”, spiega.

