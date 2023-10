PROVINCIALI 2024. TRA OGGI E MERCOLEDI’ IL DECRETO DELLE ELEZIONI PER SALERNO

E’ in arrivo il tanto atteso decreto per le elezioni provinciali con il sistema indiretto, ovvero con il voto di sindaci e consiglieri comunali, per l’assegnazione dei 16 seggi del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino. Tra lunedi’ e mercoledi’ il Presidente Alfieri, con il sostegno di tutta la maggioranza ma anche di alcuni esponenti dell’opposizione, firmerà il decreto che stabilità la data nella quale si andrà al voto per il rinnovo di tutto il Consiglio Provinciale. C’è molta attesa per il provvedimento, tra i consiglieri provinciali in carica ma anche nelle segreterie provinciali dei partiti, per avviare la composizione delle liste ed anche per iniziare a discutere di sostegno ai singoli candidati.

Share on: WhatsApp