PSI, ITALIA VIVA, CIVICHE: TUTTI CON DE LUCA. IL MESSAGGIO RIVOLTO ALLA SCHLEIN

Una foto scattata al termine del Consiglio Regionale che suona, anche, come manifesto politico delle alleanze solide che sostengono il Presidente della Regione Vincenzo De Luca: dal PSI del Consigliere Regionale Andrea Volpe ad Italia Viva dell’assessore Nicola Caputo e del capogruppo Tommaso Pellegrino, per finire alla civica De Luca Presidente con il capogruppo Carmine Mocerino. E poi alcuni assessori regionali come la Filippelli, ma anche Morcone. Tutti insieme, proprio nella stessa giornata nella quale Elly Schlein, prova a mettere insieme il centro sinistra della Regione Campania, con l’iniziativa pubblica che ha visto, tra gli altri, anche la partecipazione di Roberto Fico, ex Presidente della Camera dei Deputati, nome da qualche parte indicato come possibile candidato, in quota M5S, alle prossime regionali. C’è anche, pero’, con la Schlein un altro PSI, quello del Segretario Maraio che, proprio ieri, ha partecipato all’iniziativa pubblica del Partito Democratico a Napoli.

