LUCIA VUOLO (PPE-FORZA ITALIA): “EUROPEE 2024, DA SETTEMBRE IN CAMPO PER INCONTRARE I CITTADINI”

Lucia Vuolo, europarlamentare del PPE – Forza Italia, ospite a Capaccio del locale circolo di Forza Italia, lancia la campagna elettorale del partito degli azzurri verso le elezioni Europee del prossimo giugno 2024.

“La nostra circoscrizione”, sottolinea Lucia Vuolo, “è molto vasta, comprendendo Regioni importanti come Campania, Puglia, Calabria, senza dimenticare Molise e Basilicata. E non è poco: io preferisco seguire una mia massima che è quella che dice che la campagna elettorale inizia il giorno dopo la vittoria. Dal 2019 non ho mai smesso di incontrare i territori, fatta salva la pausa imposta dal Covid, quindi adesso continuo un lavoro già iniziato. Spero di poter spiegare, nei prossimi mesi, al maggior numero di cittadini quello che l’Europa ci offre in termini di opportunità di crescita, chiarendo che non si tratta di una Istituzione lontana dai territori.”

Infine un passaggio anche sulle Provinciali del prossimo anno: “Sono felice che si torni al voto popolare”, sottolinea l’europarlamentare Lucia Vuolo, “anche perchè non ho mai creduto nelle Regioni. Le Province sono gli enti piu’ vicini ai territori, soprattutto su di un vasto territorio come quello di Salerno. Eliminare le Regioni forse sarebbe la riforma piu’ utile da attuare”.