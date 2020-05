REGIONALI 2020. CALDORO: “NON DIFENDO LA MIA CANDIDATURA MA L’UNITA’ DEL CENTRO DESTRA”

Stefano Caldoro, in un’intervista pubblicata questa mattina da Il Corriere del Mezzogiorno, prova a fare chiarezza sulla vicenda della candidatura alla Presidenza della Regione Campania all’interno della coalizione di centro destra, lasciando ampi margini per un cambio in corsa e per una sua partecipazione attiva alla prossima tornata elettorale.

“E’ necessario decidere il prima possibile e lavorare da subito al programma”, sottolinea l’ex Governatore della Campania (2010-2015), ma poi anche un passaggio importante “sono il capo dell’opposizione, ho la responsabilità di costruire e non di demolire. Non difendo una candidatura, non sono prigioniero di un disegno personale”.

Poi una frenata sul nome di Maresca, il magistrato anticamorra da molti indicato come candidato del centro destra: “E’ un ottimo magistrato. La politica è una sfida molto diversa e chi viene dalla magistratura puo’ non trovarsi a proprio agio. Ma questo non vuol dire che non ci possano essere delle valide eccezioni”.