DA LUNEDI’ 18 RIPARTONO ANCHE LE AUTOSCUOLE: IL MESSAGGIO DI AUTOSCUOLE ITALIA

Le Autoscuole Italia comunicano, che, da lunedì 18 maggio 2020, ripartiranno i corsi di teoria e quelli di guida, secondo le indicazioni del DPCM del 26 aprile, che apriva il nostro settore, codice ateco 85.53.

Abbiamo provveduto ad usare il tempo necessario per adottare tutte le misure di prevenzione, come previste dal Ministero della Salute, per l’emergenza Covid-19.

Lo annunciano i responsabili di Autoscuole Italia con sede a Pontecagnano Faiano.

Gli allievi già in corso saranno contattati dai nostri uffici per l’inizio dei corsi teorici e pratici, presso le nostre strutture.

Le nostre sedi metteranno a disposizione dei clienti mascherine e igienizzante, necessario per la tutela individuale, inoltre come previsto dal Ministero della Salute provvederemo alla misurazione della temperatura con l’apposito termoscanner ad ogni ingresso in autoscuola e in macchina.