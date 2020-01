REGIONALI 2020. CRIMI (M5S) FRENA SULLE ALLEANZE: “SOLO CON LISTE CIVICHE”

In attesa che vengano ufficialmente aperte, sulla piattaforma del M5S, le Regionarie per la scelta dei candidati al consiglio regionale in Campania, da Roma, il neo capo politico del Movimento Vito Crimi frena sulle possibili alleanza con il centro sinistra e con il Pd, ricordando che, da statuto, possono essere fatte solo con liste civiche e con candidati civici. Certo, non è stato cosi’ in Umbria ma in quel caso fu richiesto il voto degli iscritti. Potrebbe accadere anche per la Campania o, invece, come pare piu’ possibile, per le Regionali del 2020 il M5S dovrebbe scendere in campo con un candidato autonomo, rispetto al centro sinistra ed al centro destra, proponendo uno schema tripolare.

Share on: WhatsApp