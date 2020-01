REGIONALI 2020. FDI SCALDA I MOTORI: SABATO 8 FEBBRAIO ASSEMBLEA PROVINCIALE

Fratelli d’Italia, anche in Provincia di Salerno, scalda i motori in vista delle elezioni regionali 2020: sabato 8 febbraio, infatti, a partire dalle 10:00, all’interno dei saloni dell’Hotel Mediterranea di Salerno, è stata convocata l’assemblea provinciale del Partito. All’ordine del giorno la valutazione delle quasi 20 disponibilità che, amministratori locali e dirigenti, hanno consegnato nelle mani dei vertici provinciali del Partito per la partecipazione alla prossima competizione per le Regionali. E, come già accaduto in altre circostanze, le ipotesi di candidatura saranno valutate proprio nel corso dell’assemblea provinciale, con la partecipazione di tutti gli iscritti del partito di Giorgia Meloni.

Share on: WhatsApp