REGIONALI 2020. LA DOPPIA RIUNIONE DEL M5S: POSSIBILISTI A NAPOLI, DURI E PURI AD ERCOLANO

Il Movimento 5 Stelle, in Campania, è chiamato a decidere sulle alleanze, possibili o meno, in vista delle Regionali 2020: e, quella di oggi, sarà una domenica particolare per il M5S, anche dopo le dure parole della capogruppo in Consiglio Regionale Valeria Ciarambino. Per stabilire da che parte andare, e con chi, in Campania sono in programma due riunioni: la prima dalle 10 alle 17 all’Hotel Ramada di Napoli (istituzionale e con la partecipazione di parlamentari eletti in Campania), la seconda ad Ercolano (convocata dalla base anche in rottura con i vertici del M5S). Due riunioni, due esiti diversi ? Forse è ancora presto per parlarne ma è chiaro a tutti che, in Campania, si sta giocando una partita tutta interna alle correnti del M5S: Di Maio (con i suoi) punta ad una corsa in solitaria, il Presidente della Camera Fico (con i suoi) guarda con maggiore interesse ad una intesa piu’ duratura con il centro sinistra ed in modo particolare con il Partito Democratico.

