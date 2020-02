PER MATTEO SALVINI UNA NUOVA RICHIESTA DI PROCESSO PER VICENDA MIGRANTI

A dieci giorni dal voto in Senato sul caso Gregoretti, per Matteo Salvini è arrivata una nuova richiesta di autorizzazione a procedere per il blocco di una nave di immigrati. La vicenda è quella della Open Arms, dell’agosto scorso.

E’ stato lo stesso leader della Lega a darne notizia via social attaccando le procure: “Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai” perché “sono tutti processi politici che non mi spaventano”. Il tribunale dei ministri di Palermo gli contesta il sequestro di persona e l’omissione di atti d’ufficio.