A ROMA PRIMA GIORNATA DELL’ASSEMBLEA DI ITALIA VIVA: TANTI I CAMPANI CON RENZI

Prima giornata dell’assemblea nazionale di Italia Viva, con Matteo Renzi che, dopo le Regionali della scorsa settimana, ha riunito tutti i dirigenti del paese a Roma, all’interno di Cinecittà, per discutere della linea politica del movimento ed anche per affrontare il nodo delle prossime scadenze elettorali, a cominciare dalle Regionali della primavera 2020. Non a caso, già oggi nella prima giornata, sono numerosi gli esponenti campani di Italia Viva a Roma.

Dal consigliere del Presidente De Luca Nicola Caputo all’ex sindaco di Giffoni Valle Piana Paolo Russomando, dal primo cittadino di Sapri Antonio Gentile all’ex senatrice del Pd Angelica Saggese. Poi Ciro Bonajuto, Graziella Pagano, Gennaro Migliore, Tommaso Pellegrino, Teresa Vastola, Giovanni Palladino ma per la giornata di domani sono attesi altri arrivi per l’intervento finale di Matteo Renzi.