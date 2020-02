REGIONALI 2020. IL MINISTRO COSTA FA UN PASSO INDIETRO ? TROPPA CONFUSIONE

Dopo aver messo a disposizione di un’ampia coalizione (dal Pd al Movimento 5 Stelle, per intenderci), il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa sembra pronto a fare un passo indietro rispetto alle prossime elezioni regionali in Campania: troppa confusione, tempi che, almeno al momento, paiono troppo lunghi per una definizione di quadro politico e di alleanza all’interno del quale muoversi.

Il Ministro Costa, in piu’ di una uscita pubblica, aveva messo a disposizione l’esperienza di governo e professionale per il territorio della Campania ma il dibattito a distanza, sempre molto caldo, tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle, ha indotto lo stesso Costa a tenere fuori il proprio nome dalla vicenda politica che sembra, ancora, lontana da una soluzione.