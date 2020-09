REGIONALI 2020. MARA CARFAGNA LANCIA LA LISTA DI FORZA ITALIA: ASSENTE MONICA PAOLINO

Tutti presenti, o quasi, questa mattina a Salerno per la presentazione ufficiale della lista dei candidati di Forza Italia alle prossime elezioni regionali. Con il Vice Presidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna, accompagnata dai parlamantari Casciello, Fasano e Ferraioli, tutti i candidati tranne la consigliera uscente Monica Paolino, la cui assenza non è passata inosservata. Da Mara Carfagna parole di incoraggiamento a tutti i nomi in corsa all’interno della squadra degli azzurri che si appresta ad affrontare la prossima tornata elettorale del 20 e 21 settembre in Campania.

