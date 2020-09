Come era stato ampiamente annunciato nei giorni scorsi, in Campania la scuola riaprirà il prossimo 24 Settembre. Ad annunciare la decisione ufficiale, questa mattina, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, al termine di alcuni incontri con i diversi settori della scuola pubblica, ha deciso di adottare l’ordinanza con la quale la data di rientro in classe viene fissata al 24 Settembre, ovvero al termine delle operazioni di voto per le Regionali e per il Referendum.

