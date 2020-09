REGIONALI 2020. STEFANO CALDORO: “PRONTO A CONFRONTO CON DE LUCA MA LUI FUGGE”

“Sono sempre pronto al confronto e non mi sono mai sottratto, mi auguro che questo confronto si possa fare e mi riferisco a chi il confronto non ha mai voluto fare, l’attuale presidente della Regione che fugge sempre da codardo”. Lo ha detto Stefano CALDORO, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, sulla possibilità di un confronto elettorale con il governatore Vincenzo De Luca, ricandidato alla guida della Regione Campania. “Per me – ha aggiunto CALDORO – qualsiasi sede va bene. Preferirei una sede simbolo come una scuola, ma va bene anche Telekabul se necessario. Sono pronto sempre, confermo la mia disponibilità immediata e mi auguro che il codardo non fugga”

Share on: WhatsApp