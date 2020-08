“La competenza in materia di impiantistica per i rifiuti è solo della Regione Campania, il nostro candidato Stefano Caldoro ha fatto chiarezza escludendo la possibilità di un ampliamento dell’impianto Stir di Battipaglia. Altri, non so”. A dichiararlo è Monica Giuliano, ex assessore comunale di Battipaglia, oggi candidata al Consiglio Regionale con Forza Italia.

