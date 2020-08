REGIONALI 2020. PER FORZA ITALIA IL NODO E’ LA LISTA IN PROVINCIA DI NAPOLI

Viaggia tutto, o quasi, verso la normalità in Regione Campania ma Forza Italia deve risolvere, anche in tempi rapidi, la questione della composizione della lista in Provincia di Napoli. Definite al 90% le liste in tutte le altre province, c’è lo scoglio di Napoli dove il nome attorno al quale, anche ieri a Roma, il partito è rimasto diviso è quello di Annarita Patriarca, ex sindaco di Gragnano, candidatura fortemente sponsorizzata e voluta dall’attuale europarlamentare Fulvio Martusciello. Al momento, in Provincia di Napoli, tutto resta in stand by, in attesa di un chiarimento che potrebbe avvenire, ancora una volta, direttamente nella sede nazionale di Forza Italia.

Share on: WhatsApp