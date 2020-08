Cosa ci faceva, solo solo, l’ex sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica nei pressi di Montecitorio ? Con chi aveva appuntamento per un colloqui in vista della definizione delle liste per le candidature al consiglio regionale? Con la Lega di Matteo Salvini le possibilità di una candidatura al consiglio regionale sembrano davvero ridotte ma con Ernesto mai dire mai. E poi c’è sempre aperta la porta di qualche altra compagine di centro destra: Forza Italia o Udc?

Ah, saperlo…