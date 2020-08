STEFANO CALDORO: “1000 EURO DI BONUS PER LA SANITA’ PER TUTTI I CITTADINI CAMPANI”

Il tema della sanità tiene banco, in queste ore, nella campagna elettorale per le Regionali 2020 che sta entrando nella sua parte piu’ calda. A lanciare una proposta per aumentare la possibilità per i cittadini di accedere alle strutture sanitarie private è Stefano Caldoro, candidato presidente del centro destra.

“Bisogna utilizzare i fondi europei anche per la salute: un bonus per i cittadini fino ad un massimo di 1.000 euro gestito dal medico di famiglia per accompagnarli e sostenerli nelle cure che mancano. Ci sono le risorse e le idee per farlo”