Il deputato del Partito Democratico Piero De Luca, a margine di una conferenza stampa in programma oggi al Comune di Salerno, è intervenuto sul tema delle alleanze nel centro sinistra ed, in modo particolare, ha voluto sottolineare come dall’assemblea regionale del M5S, che si è tenuta ieri a Napoli, non sia giunta nessuna proposta di merito.

