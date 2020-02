LUIGI CERRUTI (CAMBIAMO): “IN POCO PIU’ DI UN MESE GRANDE CRESCITA IN PROVINCIA DI SALERNO”

A poco più di un mese dalla costituzione del comitato promotore provinciale di Salerno si respira aria di grande fiducia all’interno del Coordinamento Provinciale di Cambiamo, il partito-movimento voluto dal Governatore della Liguria Giovanni Toti.

A parlare è Luigi Cerruti.

“In pochi giorni, grazie alla collaborazione di tante amiche ed amici del territorio della Provincia di Salerno, abbiamo costituito diversi comitati locali; Salerno, Agropoli, Angri, Eboli, Campagna e Palomonte) e tanti altri risultano in costituzione.”

Una forza, quella di Cambiamo, che si muove all’interno del Centro Destra.

“Certo. E di questo siamo orgogliosi: la crescita di Cambiamo rappresenta un ulteriore passo in avanti per la creazione in provincia di Salerno di una nuova forza politica di centrodestra che, partendo dalle reali esigenze del territorio rappresentate da coloro che lo vivono ogni giorno, vuole dare una voce democraticamente scelta a chi oggi non si vede rappresentato da personaggi piazzati da lontano a rappresentare esigenze che non conoscono.”

Qualcuno vi accusa di essere la “vecchia Forza Italia” che si ricicla. Cosa rispondete ?

“Cambiamo vuole rappresentare un ritorno al passato: un passato politico che ha tanto da insegnarci. Mi riferisco al periodo in cui l’impegno politico era un dovere del singolo verso le esigenze della propria comunità. Noi ci siamo e siamo pronti a rappresentare le nostre comunità per portare avanti progetti di sviluppo economico e sociale del nostro Sud.“