REGIONALI 2020. PRIMA DI FERRAGOSTO RIUNIONE PER LE LISTE CON DE LUCA: OGGI ALMENO 13

Sarà fissata poco prima del 15 agosto l’ultima riunione tra Fulvio Bonavitacola ed i rappresentanti delle liste civiche e dei movimenti che hanno espresso una volontà di sostenere la candidatura a presidente di Vincenzo De Luca. Con la breve pausa di ferragosto ci si avvia al rush finale per la composizione delle liste, la raccolta delle firme (ove necessario), il deposito dei documenti per la consegna dei documenti prevista tra il 21 ed il 22 Agosto. Al momento, secondo le voci che giungono da Napoli, le liste in campo, comprese quelle di partito e storiche civiche, dovrebbero essere 13 ma nulla esclude che il numero possa variare. Tutto dipenderà anche dalla qualità delle liste, dalla valutazione sulla capacità dei singoli candidati e dal numero degli stessi nelle singole province.

