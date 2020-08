REGIONALI 2020. IL PRIMATO DEL PD: PRIMA LISTA AD ESSERE STATA UFFICIALIZZATA

Non sono mancate le difficoltà, soprattutto nel definire le candidature femminili, ma alla fine il Segretario del Partito Democratico di Salerno Vincenzo Luciano, con anticipo rispetto alla data per il deposito delle liste, ha definito in maniera ufficiale l’elenco dei candidati. Con la riunione della Direzione Provinciale, che si è tenuta nel pomeriggio di venerdi’, la partita si è chiusa. Memore del caos di 5 anni, quando la candidatura di Pietro Ciotti fu esclusa proprio in sede di presentazione delle liste, Vincenzo Luciano ha voluto evitare gli errori del passato: si gioca di anticipo, anche per consentire ai candidati di avviare in anticipo la campagna elettorale sui territori.

Share on: WhatsApp