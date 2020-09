In Campania, alle 19:00, per le Elezioni Regionali hanno votato poco piu’ del 26% degli aventi diritto. L’affluenza alle urne, dunque, in tutta la Regione, prosegue a rilento rispetto alla media nazionale che è del 30%. La Campania, al momento. è la Regione con la percentuale di votanti piu’ bassa d’Italia con il Veneto al 35%, la Puglia al 27%, la Liguria al 31%.

Share on: WhatsApp